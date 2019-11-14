Медведев дал поручение после стрельбы в российском колледже

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил министру просвещения Ольге Васильевой тщательно проанализировать ситуацию в Амурской области и в благовещенском колледже, где студент расстрелял одногруппников. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 14 ноября.

«Подобное происходит не впервые, Минпросвещения должно внимательно проанализировать ситуацию», — сказал он.

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Утром в четверг, 14 ноября, 19-летний студент Даниил Засорин открыл стрельбу по одногруппникам, после чего покончил с собой. В результате погиб один человек, трое получили травмы различной степени тяжести. По предварительным данным, ученик стрелял из ружья Иж-81. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Издание Baza опубликовало аудиопослание Засорина, которое он записал перед нападением на одногруппников. В нем он говорил, что не понимает, почему именно он, «почему именно сейчас». Он также отмечает, что остановить это бы не смогли.

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