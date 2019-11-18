В Сирии подожгли российский патруль

Члены Рабочей партии Курдистана забросали камнями и «коктейлями Молотова» российскую и турецкую военную технику во время совместного патрулирования сирийской территории. Видео инцидента опубликовано в Twitter-аккаунте турецкого издания EHA MEDYA‏.

На кадрах видно, как несколько мужчин и женщина бросают горящие бутылки в военный транспорт с российский флагом, и он загорается. В описании отмечается, что военные патрулировали район Кобани к востоку от Евфрата.

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8 ноября в сирийской провинции Хасеке закидали камнями бронеавтомобили турецких военнослужащих во время их совместного патрулирования с российскими силами. 6 ноября сообщалось, что жители деревень местности Кобани забросали камнями российский патруль.

Российские и турецкие военные начали совместно патрулировать территорию на северо-востоке Сирии, в 160 километрах от населенного пункта Кобани 5 ноября. В мероприятии задействовано около 50 единиц техники. 1 ноября Россия и Турция приступили к патрулированию района сирийско-турецкой границы.

22 октября лидеры двух стран Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган после шестичасовых переговоров договорились о вводе российской военной полиции и сирийских военнослужащих в район границы. Глава российского МИД Сергей Лавров объявил, что турецкая военная операция «Источник мира» на севере Сирии прекращается.

В Турции Рабочая партия Курдистана считается террористической организацией.

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