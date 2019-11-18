Чешского премьера обругали за галстук с российским триколором

Премьер-министра Чехии Андрея Бабиша раскритиковали за то, что он появился на праздновании Дня борьбы за свободу и демократию в галстуке в цветах российского и словацкого флагов. Об этом сообщает Novinky.

Бабиша заметили в бело-сине-красном галстуке на торжественных мероприятиях на Национальном проспекте в Праге. Однако на праздновании в Национальном музее он появился в галстуке в тех же цветах, но расположенных в порядке, как на чешском флаге: белом, красном и синем.

Как сообщает издание, «российский» галстук Бабиша вызвал критику в социальных сетях со стороны многих пользователей.

В октябре президент Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси явился на встречу с российским коллегой Владимиром Путиным в таком же костюме, как у него. Путин жестом показал Фаттахе ас-Сиси, что их одежда похожа. После этого оба лидера посмеялись.

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