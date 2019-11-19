Глобальный форум молодых дипломатов объединил представителей 85 стран

Около 160 делегатов из 85 стран мира приняли участие в Третьем Глобальном форуме молодых дипломатов, который является ключевым мероприятием Совета молодых дипломатов МИД России. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Мероприятие проходило в Москве 13-15 ноября. В первый день присутствующим рассказали о деятельности форума. Как рассказал председатель Совета молодых дипломатов Константин Колпаков, в этом году участие принимало беспрецедентное число участников. По его словам, это свидетельствует о большом интересе к российской внешнеполитической повестке.

«Важно всегда находить возможность для того, чтобы влиять на внешнюю политику, делая ее более конструктивной и более нацеленной на национальные интересы, и, безусловно, более созидательной», — рассказывал председатель комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев, также присутствовавший на форуме.

Во второй день форума было объявлено о создании Молодежного совета Евразийской экономической комиссии. Кроме того, гостям показали видеоролик, посвященный выдающемуся российскому политическому деятелю Евгению Примакову. Вторая пленарная сессия мероприятия была посвящена роли средств массовой информации, интернета и гуманитарных организаций в современных международных отношениях. В ней приняли участие заместитель главного редактора агентства ТАСС, руководитель управления корпоративных коммуникаций МИА «Россия сегодня» Анна Старкова, а также исполнительный директор по медиа Rambler Group Андрей Цыпер.

«Во времена широкого распространения "фейкньюз" — именно благодаря дипломатам можно получить доступ к фактам без оценочных суждений, чтобы СМИ могли выполнять свою главную функцию: достоверное освещение инфоповодов международной повестки», — отметил Цыпер.

На третий день форума был подписан Меморандум о взаимопонимании между Советом молодых дипломатов Министерства иностранных дел России и Советом молодежи Министерства иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ.

Глобальный форум молодых дипломатов — результат шестилетней деятельности Совета молодых дипломатов МИД России (СМД) по организации и проведению аналогичных мероприятий, в которых традиционно участвуют действующие молодые сотрудники внешнеполитических ведомств. Закрытый формат обсуждения позволяет откровенно и непредвзято рассмотреть текущую повестку дня, обменяться мнениями по наиболее актуальным вопросам международных отношений.

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