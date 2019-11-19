Российский студент устроил поджог ради побега из общежития

В Новосибирской области студент колледжа устроил поджог в своей комнате в общежитии, чтобы сработала пожарная сигнализация — и он смог бы ночью выйти из здания во время эвакуации. Об этом сообщается в группе «МЧС России Новосибирская область» во «ВКонтакте».

После поджога сработали автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей при пожаре. Эвакуировались более 200 человек.

Пожарные не обнаружили следов пожара в здании. Что именно поджег молодой человек, неизвестно, однако ему грозит до 1,5 тысяч рублей штрафа, если будет доказано, что он совершил ложный вызов.

Ранее сообщалось, что жительница Североуральска в Свердловской области подожгла вышку сотовой связи, решив, что та плохо влияет на ее здоровье. После просмотра ролика в интернете, женщина решила, что ее недомогания и бессонница связаны с наличием такой вышки около дома, и решила избавиться от нее. Против нее завели дело по части 2 статьи 167 УК («Умышленное уничтожение или повреждение имущества»).

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