Школьники подожгли траурные венки от Вечного огня и убежали

Игорь Телемастер / YouTube

В городе Серове, Свердловская область, двое детей подожгли венки у Вечного огня. Об этом сообщает информационное агентство «Интерфакс».

Инцидент произошел вечером во вторник, 11 июня. Двое мальчиков шести и восьми лет играли возле мемориала в честь победы в Великой Отечественной войне. Дети вытащили одну ветку из венка и подожгли ее. После этого они бросили ветку в стоявшие венки, несколько раз несколько раз пнули их, а затем убежали. Цветы вспыхнули, и начался пожар.

На место прибыли пожарные и потушили возгорание. Полицейским сообщили, что пожар устроили два ребенка. Сотрудники территориального ОВД из подразделения по делам несовершеннолетних изучили запись с камер наружного наблюдения и вычислили подозреваемых.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых заявил, что по факту поджога начата проверка. По его словам, вероятнее всего, на родителей правонарушителей заведут административные дела по статье 5.35 КоАП РФ («Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»).

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