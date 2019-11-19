Подмосковные компании получат гранты на научные разработки

Пять подмосковных компаний получат гранты в размере 10 миллионов рублей на научные разработки, сообщил заместитель председателя правительства региона Вадим Хромов. Его цитирует РИАМО во вторник, 19 ноября.

По его словам, гранты были выделены по итогам конкурсного отбора на проекты в сфере робототехники, разработки программного обеспечения, систем безопасности, автоматики и новых технологий.

В пресс-службе регионального правительства отметили, что сегодня область является одним из лидеров в сфере инновационной и научной деятельности. Власти уделяют этому направлению пристальное внимание, говорится в сообщении.

«По итогам 2018 года подмосковные предприятия выпустили инновационной продукции на 358 миллиардов рублей», — добавил Хромов.

По его словам, региональные технологичные компании могут рассчитывать на господдержку на всех этапах деятельности. Речь идет о грантах, субсидировании, налоговых льготах.