Российская рок-группа «Браво» даст концерты в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

22 ноября коллектив выступит в питерском клубе «Космонавт», а 29 ноября появится на сцене столичной площадки «Главклуб Green Concert».

Напомнив о себе отчетной компиляцией «Бравоспектива» и первой авторизованной биографией, в прошлом году группа отметила 35-летие и выпустила 14-ю студийную пластинку Unrealised, наполненную кавер-версиями песен Майка Науменко и «Машины времени». Лидер «Браво» Евгений Хавтан назвал эту работой самой концептуальной в истории группы.

Группа «Браво» была основана Евгением Хавтаном в 1983 году. Солистами коллектива в разные годы были Жанна Агузарова, Валерий Сюткин и Роберт Ленц.

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