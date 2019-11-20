Склад с фейерверками взорвался в Италии

Четыре человека погибли и еще двое пострадали в результате взрыва на складе пиротехники на итальянском острове Сицилия. Об этом сообщает газета La Repubblica.

Инцидент приозошел в населенном пункте Барчеллона-Поццо-ди-Готто провинции Мессина. Склад принадлежит частной компании по производству фейерверков. Отмечается, что среди погибших — жена владельца фирмы, а среди раненых — его сын. Еще один человек пропал без вести.

Причины происшествия выясняются.

Ранее, в июле, в Минске во время фейерверка в День независимости Белоруссии погибла женщина. От взрыва двух установок выбило окна в спорткомплексе и жилых зданиях.

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