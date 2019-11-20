«Дочка» Сбербанка BI.ZONE вышла на рынок тестирования киберзащиты

Принадлежащая Сбербанку компания BI.ZONE открыла лабораторию нагрузочного тестирования и анализа средств защиты. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Лаборатория будет работать со сторонними компаниями, включая операторов связи, банки и IT-клиентов, где будет тестировать применяемые в них решения по кибербезопасности, коммуникационное оборудование и IT-инфраструктуру. Одним из первых клиентов этого направления стал интернет-провайдер МГТС (контролируется МТС), уточнили «Коммерсанту» в BI.ZONE и подтвердили в МГТС. Также ХКФ-банк привлекал BI.ZONE «для тестирования эффективности используемых банком решений по защите от DDoS-атак», рассказал начальник управления информационной безопасности ХКФ-банка Николай Клендар.

Сейчас тестирование и проведение сравнительного анализа средств защиты — задача, которую большинство компаний решают самостоятельно, отметил технический эксперт группы по оказанию услуг в области кибербезопасности и цифровой криминалистики КПМГ в России и СНГ Сергей Белов.

Проблема сервисов, которые уже есть на рынке, в их чрезмерной стоимости, отмечает технический директор Qrator Labs Артем Гавриченков. «По этой причине пока далеко не все заказчики могут себе позволить пользоваться такими услугами», — поясняет он. В целом же крупный бизнес осознал важность репутационных рисков и потенциальные объемы финансовых потерь от киберинцидентов и больше не воспринимает информационную безопасность как помеху для развития IT, считает гендиректор компании Oberon Евгений Яшин.

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