Президент России Владимир Путин поставил силовикам задачу на ближайшие 10 лет. Об этом глава государства заявил на заседании Совета безопасности России, передает ТАСС.

В частности, речь идет об укреплении военного, технического и кадрового потенциалов силовых структур за счет эффективного расходования средств. «В ближайшие 10 лет доля новейших вооружений должна быть доведена до 70 процентов, в ядерных силах — еще выше», — сказал глава государства.

По словам Путина, есть необходимость расширить линейку образцов беспилотников, лазерных и гиперзвуковых систем вооружений, роботизированных комплексов. Как добавил президент, в армии и на флоте доля современного оружия и техники составляет уже более 68 процентов.

«Некоторые образцы по своим характеристикам опережают зарубежные аналоги на годы вперед», — подчеркнул российский лидер.

В 2018 году Путин заявил, что масштабное переоснащение Вооруженных сил позволит сохранить стратегический паритет и защитит Россию от внешних угроз. «К 2021 году доля современного оружия и техники в армии и на флоте должна составить не менее 70 процентов», — отметил глава государства на совещании по военной тематике в Сочи.

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