Россиянин набрал долгов на пять миллиардов рублей и передумал возвращать

Житель Тюмени накопил долг в размере пяти миллиардов рублей, который не собирается возвращать. Об этом в субботу, 23 ноября, сообщает издание 72.ru.

«В настоящее время должник проходит процедуру банкротства», — рассказали журналистам в управлении Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по региону.

Самый маленький на сегодняшний день долг, по словам приставов, составляет две копейки.

Ранее в ноябре сообщалось, что, по оценкам Минэкономразвития, в текущем году половина российских заемщиков отдает в счет платежей по кредитам более 50 процентов ежемесячных доходов. Ведомство планирует сократить эту долю в течение пяти лет до 10 процентов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!