Дагестан сочли независимым государством в издании Красной книги России под редакцией Оксаны Скалдиной. Об этом сообщает издание «Подъем» в Telegram-канале.

Российскую республику причислили к странам Закавказья. В статье, посвященной средиземноморской черепахе, сказано: «В России эта обитательница встречается исключительно на черноморском побережье Кавказа. Вне России населяет Грузию, Армению, Азербайджан, Дагестан».

Второе издание Красной книги России выпущено издательством «Эксмо» в 2019 году.

Подобные ошибки часто происходят при определении принадлежности Крыма. Ранее в ноябре социальная соцсеть Mylistory, разработанная в Чечне и позиционирующая себя как патриотическая альтернатива западным проектам, включила Крым в состав Украины. До этого Google из-за технического сбоя показывал пользователям из России полуостров украинским.

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