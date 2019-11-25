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Набравшим кредиты россиянам предложили обратиться к святым мощам

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В Благовещенске Амурской области судебные приставы одного из отделов вывесили объявление, в котором набравшим кредиты жителям предлагается «помолиться святым мощам Спиридона Тримифунтского». На объявление обратила внимание местная жительница Надежда, передает АСН24.

Согласно тексту объявления, последний молебен у святых мощей прошел накануне, 24 ноября. «Считается, что традиционно у чудотворца просят помощи при отсутствии жилья, невыплаченных долгах и кредитах, спорных юридических и имущественных вопросах, финансовых трудностях», — говорится в тексте приглашения поклониться мощам святого.

«Придут в храм помолиться, тут их [должников по кредитам] и сцапают!» — предположила местная жительница, которая сделала фото объявления.

Ранее житель Ставропольского края попытался заколдовать сотрудников ФССП, чтобы не платить долг по кредиту. Задолженность мужчины по кредиту составляла 160 тысяч рублей. Он заявил, что ничего не должен банку, а приставы «дискредитируют дипломированного целителя и мага». Мужчина регулярно приходил в отделение ФССП и пытался «магическими способами» убедить приставов в отсутствии задолженности.

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