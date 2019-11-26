Жестоко избившие сверстницу российские школьницы оказались поклонницами АУЕ

Школьницы из Сургута, которые издевались над сверстницей, являются поклонницами движения АУЕ (неформальная молодежная группировка с криминальным уклоном). Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства рассказал, что жалобы на подростков поступали и до этого, «просто раньше не было записей с камер». По его словам, школьницы подписаны на группы в соцсетях, которые пропагандируют АУЕ-движение, а также слушают блатную музыку.

Ранее агентство «К-Информ» опубликовало видеозаписи избиения 15-летней школьницы несколькими сверстницами. Они били свою жертву в том числе ногами по голове, а также требовали встать на колени и извиниться. Один ролик был снят в туалете торгового центра, второй — в туалете общежития.

Следственный комитет и полиция начали проверку. Как отметило URA.RU, свою проверку начала также мэрия Сургута. Предположительно, девочки заманили сверстницу под предлогом приватной беседы.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru