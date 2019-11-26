Названа причина катастрофы Boeing 737 в Ростове-на-Дону

Авиакатастрофа Boeing 737 авиакомпании FlyDubai в 2016 году в аэропорту Ростова-на-Дону, в результате которой погибли 62 человека, произошла из-за ошибок летчиков. К таким выводам пришел Межгосударственный авиационный комитет, передает во вторник, 26 ноября, ТАСС.

В отчете указано, что крушение стало следствием «выполнения повторного ухода на второй круг из-за неверной конфигурации и ошибок в пилотировании». Как удалось выяснить экспертам, командир воздушного судна (КВС) «впал в ступор» и не реагировал на правильные подсказки второго пилота.

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Впоследствии командир экипажа потерял «ситуационную осведомленность», а затем и контроль за параметрами полета.

Отмечается, что причины случившегося также связаны с недостаточной подготовкой КВС, турбулентностью и возможной усталостью летчиков.

19 марта 2016 года Boeing 737, летевший из Дубая в Ростов-на-Дону, разбился при заходе на посадку. Самолет оказался левее взлетно-посадочной полосы после того, как прервал очередной заход на посадку в сложных метеоусловиях. Все 62 человека, находившиеся на борту, погибли.

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