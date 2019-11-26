В России впервые покажут «Русалочку» под звуки оркестра

Анимационный фильм студии Disney «Русалочка» продемонстрируют в Московской консерватории в сопровождении симфонического оркестра. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Кинонцерт состоится впервые в России в подобном формате. Он пройдет в рамках празднования 30-летнего юбилея с даты выхода мультфильма на экраны.

Саундтрек к «Русалочке» был удостоен самых престижных мировых премий, включая «Оскар» и «Золотой Глобус». Его автор Алан Менкен также работал над музыкой к такими шедеврами, как «Аладдин», «Покахонтас» и «Рапунцель». На киноконцерте обеспечивать музыкальное сопровождение к анимационной ленте будет оркестр «Русская филармония».

Мероприятие пройдет 14 декабря. Приобрести билеты можно на сайте организатора.

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