Палестина приготовилась разорвать отношения с США

Президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что правительство готово разорвать отношения с Вашингтоном. Об этом во вторник, 26 ноября, сообщает РИА Новости.

Глава палестинского правительства добавил, что уже готовится противодействовать позиции США, согласно которой строительство израильских поселений на оккупированных территориях законны. Аббас отметил, что собирается полностью прекратить дипломатические отношения с американской стороной.

«Палестинское руководство не намерено оставаться в стороне от происходящего, на прошлой неделе начались наши консультации с политическими силами относительно шагов, которые должны быть сделаны для противодействия занятой американцами позиции», — сказал палестинский президент.

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Аббас подчеркнул, что Палестина бойкотирует инициативы Белого дома после решения президента США Дональда Трампа о переносе американского посольства в Иерусалим в декабре 2017 года. Он добавил, что считает позицию Вашингтона враждебной по отношению к палестинцам.

В ноябре госсекретарь США Майк Помпео заявил, что строительство Израилем поселений на оккупированных территориях законно. По его словам, администрация Дональда Трампа пересмотрела подход прошлого президента Барака Обамы по строительству. Отныне израильские поселения на Западном берегу реки Иордан «не нарушают международное право».

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