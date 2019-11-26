Воробьев поблагодарил участников Дельфийских игр

Трое учащихся из Подмосковья получили золотые медали на ХIV молодежных Дельфийских играх стран СНГ. Победителей в ходе гала-концерта в Красногорске поблагодарил губернатор Андрей Воробьев, передает РИАМО.

«Я хочу поблагодарить за то, что Подмосковью доверено провести Дельфийские игры», — сказал губернатор.

Он отметил, что все делегации из дружественных стран высоко оценивают это мероприятие. Воробьев напомнил, что в регионе уделяется большое внимание культуре, музыке, искусству. Ранее страховала масштабная программа по модернизации детских школ искусств.

В свою очередь, вице-премьер Ольга Голодец заявила, что дельфийские игры завоевали сердца россиян. Она добавила, что игры прошли на высочайшем уровне, и поблагодарила Воробьева за организацию конкурса.

Так, золотые медали выиграли двое учащихся «Московского Губернского колледжа искусств» в Химках. Первое место также занял балалаечник из Солнечногорской ДШИ. Всего призовые места заняли 12 представителей Подмосковья.

В Дельфийских играх приняли участие более 400 человек в возрасте от 10 до 25 лет. Московскую область представляли около 100 человек.