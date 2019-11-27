Дима Билан и Валерий Меладзе выступят на праздничном концерте «Русское Рождество»

В Государственном Кремлевском Дворце организуют праздничный концерт «Русское Рождество». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».
Мероприятие состоится 6 декабря. Оно продлится до четырех часов с учетом контракта. Билеты можно приобрести на сайте площадки.
На концерте выступят такие звезды, как Григорий Лепс, Дима Билан, Валерий Меладзе, Ани Лорак, Николай Басков, Слава, группа «A’Studio», Дмитрий Колдун, группа «Дискотека Авария», группа «Виа Гра», Владимир Пресняков, Юлианна Караулова, Денис Клявер, Альбина Джанабаева, Molly, Согдиана, Anivar, Иракли ft. Lika Star, Анна Плетнева, группа «Винтаж» и Наталья Подольская.
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