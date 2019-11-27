Вред от бессмысленных сообщений оказался сопоставим с выбросами автомобилей

Бессмысленные сообщения, отправляемые по электронной почте, косвенно влияют на здоровье пользователей. По данным специалистов энергетической компании OVO Energy, общий вред таких текстов для атмосферы сопоставим с выбросами гражданской авиации и автомобилей. Результаты исследования опубликованы на сайте компании.

По данным аналитиков, жители Великобритании ежедневно отправляют более 64 миллионов писем, которые демонстрируют реакцию на сообщение собеседника и не несут смысловой нагрузки. Речь о таких фразах, как «Спасибо», «Спасибо тебе», «Принято», «Получил/увидел?», «И тебе», а также «Ура» и «ЛОЛ».

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Специалисты подсчитали, что если каждый взрослый британец перестанет отправлять одно «Спасибо» в виде письма в день, то за год в сумме это позволит на 16 тысяч тонн снизить выброс углекислого газа в атмосферу. Это сравнимо с отказом от 81 тысячи 152 перелетов между Лондоном и Мадридом или трех тысяч 334 автомобилей с дизельными двигателями.

По итогам исследования, 49 процентов опрошенных признались, что ежедневно отправляют бессмысленные сообщения коллегам по работе или друзьям, находящимся рядом с ними. В OVO Energy добавили, что 71 процент респондентов согласились не получать подобных сообщений, если это будет благом для окружающей среды.

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