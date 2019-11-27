Названы причины воздушной тревоги над Вашингтоном

Причиной вчерашней воздушной тревоги и эвакуации Белого дома могла стать стая птиц, сообщает телеканал CNN.

Сейчас высокопоставленные сотрудники органов национальной безопасности собрались для того, чтобы выяснить реальную причину происшествия. «Высокопоставленные официальные лица следят за текущей ситуацией, они проводят телефонную конференцию», — сообщают источники телеканала в американском министерстве обороны.

Они добавили, что сейчас говорят о трех возможных причинах: атмосферной аномалии, птицах или беспилотнике. Изначально тревогу объявили из-за сообщений о самолете, нарушившем воздушное пространство Вашингтона.

26 ноября сообщали, что конгресс США эвакуировали из-за воздушной тревоги. Белый дом и Капитолий США были временно закрыты из-за нарушения воздушного пространства Вашингтона, из офисов Капитолия вывели всех служащих, сотрудникам Белого дома было сказано оставаться на своих местах. Американские истребители подготовились к перехвату. Эвакуация началась около 9:00 по местному времени и закончилась примерно через полчаса.

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