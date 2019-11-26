Конгресс США эвакуировали из-за воздушной тревоги, сообщает телеканал NBC со ссылкой на правоохранительные органы.

Белый дом и Капитолий США были временно закрыты из-за нарушения воздушного пространства Вашингтона, из офисов Капитолия вывели всех служащих, сотрудникам Белого дома было сказано оставаться на своих местах. Американские истребители подготовились к перехвату.

Эвакуация началась около 9:00 по местному времени и закончилась примерно через полчаса. По сообщению Associated Press, тревогу объявили из-за небольшого самолета в закрытом воздушном пространстве.

В конце октября 2019 года Эстония обвинила Россию в нарушении своего воздушного пространства. Российский самолет Ту-154, находящийся в подчинении МВД России, якобы вошел в воздушное пространство страны, не имея разрешения на подобные действия. При этом отмечается, что самолет находился над территорией Эстонии менее минуты.

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