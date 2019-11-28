В российском городе застрелили казачьего атамана

В Приморском крае застрелен атаман местного казачества. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель СУСК по Приморскому Краю Аврора Римская.

Инцидент произошел 27 ноября. Тело 37-летнего местного жителя с огнестрельным ранением было найдено в его доме в селе Барабаш Хасанского района.

Преступник скрылся. На месте ЧП работает следственно-оперативная группа полиции. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Агентство РИА Новости выяснило, что убитый был атаманом хутора «Барабашевский» Владивостокского городского казачьего общества «Войско Уссурийских казаков». Данную информацию агентству подтвердил источник в правоохранительных органах.

ИА PrimaMedia утверждает, что, по предварительной информации, убийство может быть связано с «разборками» криминала. По одной из версий, убитый был представителем одной из преступных группировок Хасанского района. По другой версии — предпринимателем.

Агентство РИА Новости, в свою очередь, утверждает, что убитый был атаманом хутора «Барабашевский» Владивостокского городского казачьего общества «Войско Уссурийских казаков». Данную информацию агентству подтвердил источник в правоохранительных органах.