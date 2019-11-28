Двух чеченцев задержали за фото с поднятыми пальцами во Франции

Полиция французского Страсбурга задержала двух выходцев из Чечни по подозрению в оправдании терроризма из-за фотографии с поднятыми указательными пальцами рук. Об этом сообщает издание DNA.

Молодые люди в возрасте 20 лет делали селфи перед Страсбургским собором. Отмечается, что продемонстрированный жест сочли демонстрацией симпатии к запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ), так как его часто используют боевики.

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Известно, что один из них находится в статусе просителя убежища. ТАСС отмечает, что в российском посольстве не располагают информацией о задержанных.

В прошлом году французская контрразведка арестовала шестерых представителей чеченской диаспоры в департаментах Нижний Рейн, Жиронда и Верхняя Гаронна. Аресты были связаны с террористическими атаками, совершенными в августе 2017 года в испанских Барселоне и Камбрильсе.

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