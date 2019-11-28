Камеры в подъездах Подмосковья начнут распознавать лица

Видеокамеры в подъездах многоквартирных домов Подмосковья оснастят программами распознавания лиц в 2020 году, сообщил министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Максим Рымар. Его цитирует РИАМО в четверг, 28 ноября.

«Специальное программное обеспечение системы позволяет интегрировать программные решения видеоаналитики по распознаванию лиц», — сказал Рымар.

Он также уточнил, что в следующем году к системе «Безопасный регион» подключат еще порядка 16 тысяч видеозаписывающих устройств.

К настоящему моменту в систему уже интегрировано около четырех тысяч видеокамер, установленных в подъездах многоквартирных домов. До конца года планируется увеличить их количество до 6-7 тысяч устройств.

В мае сообщалось, что в систему «Безопасный регион» интегрируют камеры видеонаблюдения с функцией распознавания лиц в автобусах Подмосковья.

Программа реализуется с 2015 года по инициативе губернатора Андрея Воробьева.