Иностранцы потеряли интерес к русскому языку

Число людей в мире, изучающих русский язык как иностранный, сократилось в два раза со времен распада СССР. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на доклад подведомственного Минобрнауки Центра социологических исследований (ФГАНУ «Социоцентр»).

В документе сказано, что в настоящий момент русский язык используют в 27 странах, он занимает десятое место в мире по распространению. В 1990-х годах русский изучали 74,6 миллиона человек, 20 миллионов из них были не из постсоветских стран. К 2018 году число изучающих русский сократилось до 38,2 миллиона, 37 миллионов из них — жители бывшего СССР.

Преимущественно русский язык исчезает на пространстве Восточной Европы и на Балканах. К 2015 году из 38 миллионов русскоговорящих там осталось всего 8 миллионов. В бывших советских республиках из 119,5 миллиона владеющих русским осталось 82,5 миллиона. В странах СНГ и Балтии за последние 15 лет число изучающих русский сократилось на 3,5 миллиона — до 7,5 миллиона человек. При этом в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии эти показатели выросли с 1,2 миллиона до 4 миллионов.

В 2015 году насчитывалось 243 миллиона русскоговорящих (3,2 процента мирового населения). В Социоцентре подсчитали, что к 2025 году в мире будет 215 миллионов владеющих русским языком, это составит 2,7 процента населения Земли.

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