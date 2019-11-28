Развенчан главный миф о техно

Сервис «Яндекс.Музыка» выпустил очередной выпуск подкаста «Планетроника», в котором развенчивается ошибочное представление о жанре техно как о «зародившейся в Берлине зубодробительной музыке на ультразвуковой скорости». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Новый выпуск "Планетроники" поможет слушателю подробно разобраться в истоках жанра, узнать его историю, основных героев и чем детройт-техно, с которого все начиналось, отличается от собратьев: берлинского техно и минимал-техно», — отмечается в пресс-релизе.

Проект, состоящий из 22 эпизодов, был запущен в октябре совместно с электронным музыкантом, журналистом и преподавателем Ником Завриевым. Он посвящен истории электронной музыки. Выпуски «Планетроники» доступны на сайте проекта, а также на «Яндекс.Музыке». Эпизоды выходят еженедельно, каждый выпуск привязан к городу, который принято считать местом зарождения конкретного поджанра.

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