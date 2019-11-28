Россия отказалась давать деньги на обвинительный механизм ОЗХО

Россия отказалась выделять средства для обвинительного механизма Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом заявил постоянный представитель России при организации Александр Шульгин, передает ТАСС.

По словам Шульгина, российская сторона перечислила свой взнос в организацию, однако вычла из него средства, которые идут на поддержание деятельности обвинительного механизма. При этом постпред подчеркнул, что Россия готова продолжать финансирование конвенционной деятельности, потому что она разрешена Конвенцией о запрещении химического оружия.

Под обвинительным механизмом организации имеется в виду деятельность группы по расследованию и идентификации, которая имеет право устанавливать ответственных за применение химического оружия, отмечает агентство. Решение о наделении ОЗХО такими полномочиями было принято в 2018 году, однако Россия выступает против этого.

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