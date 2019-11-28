Россия оценила данные о подлоге со стороны ОЗХО в Сирии

Россия рассчитывает, что представители Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) ответят на имеющиеся вопросы после публикации об искажении фактов о химической атаке в сирийском городе Дума в 2018 году. Об этом сообщила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы также обратили внимание на публикацию сайта WikiLeaks. (...) Она является очередным очень весомым свидетельством, мягко говоря, предвзятости доклада миссии», — сказала спикер МИД. По ее словам, Москва рассчитывает, что руководство технического секретариата ОЗХО предоставит возможность расследовавшим инцидент экспертам миссии ответить на имеющиеся у стран-членов организации вопросы.

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24 ноября портал WikiLeaks сообщил, что ОЗХО исказила факты о химической атаке в сирийском городе Дума в 2018 году. Информация о подлоге содержится в письме одного из сотрудников миссии ОЗХО, которая расследовала инцидент. Сообщение датировано 22 июня 2018 года и адресовано в том числе главе кабинета организации Роберту Фэйрвезеру. По его словам, в отредактированной версии данные использовались выборочно, что подорвало достоверность отчета. В частности, данные о следах хлора на месте атаки подавались неверно: обнаружены были крошечные микроэлементы, которые можно найти в обычном отбеливателе.

В апреле 2018 года сообщалось, что на Думу сброшена хлорная бомба, пострадали и погибли мирные жители. ОЗХО позднее обнаружила хлор на месте атаки. Запад обвинил в произошедшем президента Сирии Башара Асада, так как правительственные войска тогда освобождали город от террористов. В качестве доказательств использовался ролик благотворительной организации «Белые каски», на котором врачи якобы спасали гражданских от отравляющих веществ. 14 апреля того же года США нанесли по республике массированный ракетный удар.

Сирийские власти неоднократно заявляли, что не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а химический арсенал вывезли из страны под контролем ОЗХО. Россия также назвала атаку в сирийской Думе постановкой иностранных спецслужб.

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