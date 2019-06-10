Россия рассказала об «отползающем» Западе

Страны Запада всячески избегают обсуждения темы химических атак в Сирии. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

По его словам, есть множество фактов, которые уличают западные страны в распространении лжи об инциденте с применением химоружия в сирийской Думе в апреле 2018 года. «Начиная с того, как они сейчас хотят "отползти" от какой-либо дискуссии» из-за появившихся свидетельств о произошедшем в Восточной Гуте, добавил глава МИД.

Лавров подчеркнул, что среди экспертов есть люди, которые написали правду. В то же время миссия Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) отказывает Москве в «проведении брифинга с участием всех экспертов, которые в Думе расследовали этот инцидент».

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Министр также отметил, что агрессивное вмешательство западных стран во внутренние дела Сирии привело к разгулу преступности в стране в целом и в провинции Идлиб, где создана зона деэскалации, в частности. Так, в последней «процветает контрабанда оружия, контрабанда нефти, артефактов, наркотиков», также там находится «очень много оружия западного производства».

Лавров добавил, что провокации в регионе будут продолжаться, при этом Россия и армия Сирии не будут оставлять без ответа действия террористов в Идлибе. Он подчеркнул, что поблажки террористам не предусмотрены, и ответ на их действия будет «жестким, сокрушительным».

РИА Новости отмечает, что в докладе ОЗХО от 1 марта говорилось, что баллоны с токсичным веществом в Думе, вероятнее всего, положили, а не сбросили с воздуха.

В апреле 2018 года сообщалось, что на Думу сброшена хлорная бомба, пострадали и погибли мирные жители. Запад обвинил в этом президента Сирии Башара Асада. 14 апреля того же года США нанесли по республике массированный ракетный удар. Сирийские власти неоднократно заявляли, что не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а химический арсенал вывезли из страны под контролем ОЗХО. Россия назвала атаку в сирийской Думе постановкой иностранных спецслужб.

Четыре зоны деэскалации были созданы в Сирии в соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне — Нур-Султан). Три из них контролирует Дамаск, а четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему контролируется незаконными вооруженными формированиями, которые Москва считает террористическими.

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