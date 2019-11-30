Мужчина угнал пожарную машину и направился в людный парк

В канадском Виннипеге мужчина угнал пожарную машину и направился в оживленный парк в центре города. Местные полицейские преследовали его, пока машина не сломалась, передает канал CBC.

Один из прохожих записал погоню на видео и опубликовал на своем Youtube-канале. Полицейские отметили, что была угроза для людей, однако не приравнивают происшествие к террористическому акту.

Пожарные оставили грузовик открытым, так как прибыли на вызов. Один из работников увидел, как мужчина в гражданской одежде садится за руль, и обратился в полицию. Полицейские устроили погоню, во время которой офицер бросил ремень с шипами на дорогу. Грузовик врезался в автомобиль и остановился только после того, как пробил колесо ловушкой, установленной полицейским.

В результате инцидента никто не пострадал.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!