Улицу Киева засыпало деньгами после взрыва банка

После взрыва в отделении Ощадбанка в Днепровском районе Киева улица рядом с банком оказалось усыпана купюрами номиналом 100 гривен. Об этом в субботу, 30 ноября, сообщает «Информатор».

По предварительным данным, целью двух налетчиков был банкомат. В результате взрыва отделение банка оказалось почти полностью разрушено: внутри помещения осыпался потолок, а витрины выбило наружу. В Киеве введен план «Сирена», ведется поиск подозреваемых.

В июле 2015 года в центре Киева неизвестный обстрелял из гранатомета здание банка. Инцидент произошел на Вознесенском спуске ночью. Неизвестный, одетый во все черное, вышел из автомобиля «Таврия» и произвел выстрел из гранатомета по окну четвертого этажа здания Укринбанка, расположенного в доме №10Б.

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