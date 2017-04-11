В центре Киева произошел взрыв

В центре Киева в доме на Владимирской улице ночью 11 апреля произошел взрыв. Об этом сообщает «Громадьске».

Известно, что в здании располагается ресторан Stefano's Fine Food Factory, банк и офисы коммерческих организаций. На месте работают взрывотехники, проводится экспертиза. Полиция пока не уточняет детали инцидента. Информации о пострадавших нет.

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По данным 112.ua, на первом этаже дома взрывной волной вынесло стекла. Повреждены автомобили, припаркованные у здания.

Как уточняет РИА Новости, сотрудники правоохранительных органов обнаружили на месте произошедшего фрагменты взрывного устройства.

9 апреля сообщалось, что в Таганроге (Ростовская область) в одной из квартир пятиэтажного дома произошел взрыв бытового газа. При госпитализации погиб один человек, двое пострадали.

Несколькими днями ранее стало известно, что в центре Ростова-на-Дону взорвался бесхозный предмет, когда проходивший рядом мужчина попытался его поднять. Пострадавшему оторвало пальцы, также он получил ранение в живот. Инцидент произошел недалеко от одной из школ города.