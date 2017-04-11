Появилось видео взрыва в центре Киева

Видео: Громадське Телебачення / YouTube

Телеканал «Громадске» опубликовал видеозапись взрыва, произошедшего ночью 11 апреля в центре Киева.

Ролик демонстрирует, что инцидент произошел в помещении ресторана Stefano’s Fine Food Factory. Взрывной волной выбило стекла на первом этаже дома, где размещены другие рестораны и банк, а также в припаркованных рядом автомобилях.

По данным издания, на месте ЧП работают взрывотехники, проводится экспертиза. Информации о пострадавших и других подробностей пока нет.

Ранее во вторник сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов обнаружили на месте произошедшего фрагменты взрывного устройства.