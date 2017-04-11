В киевской полиции рассказали о подбросивших взрывное устройство неизвестных

Полиция начала расследование по факту взрыва в центре Киева на улице Владимирской. Об этом во вторник, 11 апреля, на своей странице в Facebook сообщила начальник отдела коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Киеве Оксана Блищик.

«Начато уголовное производство по предварительной правовой квалификации части 2 статьи 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы», — написала Блищик. По ее словам, сейчас полиция устанавливает обстоятельства происшествия.

Представитель киевского главка Нацполиции отметила, что во время обследования территории специалисты обнаружили деформированные фрагменты взрывного устройства, которые отправили для проведения экспертизы. Она добавила, что у полиции есть сведения о том, что незадолго до ЧП около здания на Владимирской улице неизвестные бросили взорвавшийся впоследствии предмет.

«Сотрудники полиции отработали территорию с целью обнаружения камер видеонаблюдения, а затем подготовили запросы на изъятие записей. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия для установления лиц, причастных к совершению правонарушения», — заключила Блищик.

Ранее во вторник сообщалось, что в центре Киева в доме на Владимирской улице ночью 11 апреля произошел взрыв. Отмечалось, что в здании располагается ресторан Stefano's Fine Food Factory, банк и офисы коммерческих организаций. Информации о пострадавших не было.

В снятом на месте ЧП ролике видно, что на первом этаже дома взрывной волной вынесло стекла. Повреждены автомобили, припаркованные у здания. Также сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов обнаружили на месте произошедшего фрагменты взрывного устройства.