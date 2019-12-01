В российском городе из больницы уволились все врачи

Стационар специализированной инфекционной больницы города Новочеркасска прекратил прием пациентов, потому что из него уволились все три врача. Об этом со ссылкой на мэрию города сообщает «Комсомольская правда».

Двое из медиков были старше 70 лет, и они написали заявление об увольнении по собственному желанию. Третий врач-инфекционист, заведующий отделением, сейчас находится на больничном, после которого тоже намерен уволиться.

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В мэрии рассказали, что средний медицинский персонал продолжает оказывать помощь находящимся в стационаре больным. Новых пациентов с соответствующим диагнозом будут госпитализировать в соседние Аксай и Ростов-на-Дону. Уточняется, что детей с ангиной, пневмонией и ОРВИ также могут отправлять в горбольницу Новочеркасска.

В Новочеркасске, по данным на 2019 год, проживают 167 тысяч человек. Начиная с 2015 года его население сокращается. Аксай и Ростов-на-Дону находятся на расстоянии 20 и 30 километров соответственно.

Ранее сообщалось, что из одной из городских поликлиник Уфы в сентябре уволились 13 сотрудников. Заявления написали два кардиолога, невролог, ревматолог, дерматолог, эндокринолог, главная медсестра и медицинские сестры. Они утверждают, что причиной такого решения стал конфликт с новым главврачом.

В общей сложности в этом году количество врачей сократилось в 54 российских регионах. В Минздраве полагают, что это связано с низкими зарплатами и социальными причинами.

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