Стала известна реакция лидера США на слова Макрона о «смерти мозга» НАТО

У президента США Дональда Трампа вызвали раздражение заявления главы Франции Эммануэля Макрона о «смерти мозга» НАТО. Об этом со ссылкой на источники сообщило издание Axios.

«Он злится на Макрона уже долгое время», — цитируют журналисты слова источника в американской администрации. Сообщается, что слова французского лидера о НАТО подпортили ранее теплые отношения между президентами.

В европейских правящих кругах царит тревога по поводу того, что скажет Трамп: в прошлом году он угрожал союзникам выходом из НАТО, а в позапрошлом отказался подтверждать обязательства США по вступлению в войну на стороне других стран-членов блока — из-за того, что они недостаточно вкладывались в оборону.

Другие источники Axios, впрочем, считают, что эта конфликтная ситуация в итоге хорошо отразится на том, как пройдет саммит организации в Лондоне с 3 по 4 декабря: возможно, что Трамп будет высказываться о НАТО в позитивном ключе, чтобы уравновесить слова Макрона.

На то, чтобы добиться похвалы от Трампа, работали в том числе центральные власти Североатлантического альянса: 29 ноября генсек НАТО Йенс Столтенберг опубликовал документы, подтверждающие, что страны ЕС вкладывают миллиарды евро в свои вооруженные силы, как того хотел глава США. Однако, несмотря на эти меры, в Европе все равно «очень боятся непредсказуемости американского президента».

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О заявлении, вызвавшем реакцию Трампа, стало известно 7 ноября: в этот день французский лидер заявил, что альянс переживает «смерть мозга». По его мнению, Соединенные Штаты все больше отворачиваются от Европы. Президент Франции также отметил, что Европе пришло время проснуться и начать наращивать мощь, поскольку в настоящее время она находится «на краю пропасти».

C ним не согласились Столтенберг и глава ФРГ Ангела Меркель. Генсек заявил о том, что сейчас альянс силен, как никогда прежде, и наращивает мощь, а канцлер сказала, что страны ЕС на данный момент не способны защитить себя без США и поэтому нуждаются в НАТО.

Экспрессивнее всех отреагировал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган: он призвал Макрона «проверить собственные мозги, потому что такое мог сказать кто-то, кто уже пережил смерть мозга». Власти Франции сочли это оскорблением и вызвали к себе турецкого посла.

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