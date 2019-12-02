Смартфоны россиян захотели использовать для борьбы с преступностью

Центробанк разработал новую методику борьбы с отмыванием денег, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК. Для этого регулятор поставит на контроль устройства, с помощью которых банковские клиенты совершают сомнительные операции.

К таким устройствам относятся смартфоны, планшетные и персональные компьютеры. Все они будут заноситься в специальную межбанковскую систему, при помощи которой кредитным организациям и финансовым властям будет проще отслеживать незаконные транзакции, прежде всего связанные с отмыванием денег.

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Похожие правила действуют с 2018 года, пишет издание, но до сих пор не были упорядочены: банки по отдельности собирали данные об устройствах, через которые клиенты совершали переводы. Если их номера совпадали у разных людей или организаций, их включали в группу повышенного риска.

Ожидается, что оператором новой системы станет ЦБ. При этом конкретные параметры и принципы ее работы пока не определены, пишет издание. Предположительно доступ к информации в базе данных (об устройствах клиентов) получат все банки.

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