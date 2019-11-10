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Европейский банк предлагал россиянам забирать деньги золотом

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Эстонский филиал датского банка Danske Bank предлагал россиянам конвертировать деньги в золото. Об этом говорится в документах 2012 года, поступивших в распоряжение Bloomberg.

Выяснилось, что группе vip-клиентов, в составе которой были преимущественно граждане России, направляли предложения о переводе денежных средств в золотые слитки и монеты. Таким способом сотрудники Danske Bank «помогали» владельцам спрятать свое состояние и сохранить анонимность.

Как стало известно Bloomberg, слитки массой 250 граммов соглашавшимся клиентам выдавали без упаковки и сертификатов. Сам филиал банка приобретал их у сторонних поставщиков в зависимости от размера заказа.

Представитель банка воздержался от комментариев.

В сентябре 2018-го стало известно, что через эстонский филиал клиенты из России и других стран бывшего СССР в 2005-2015 годах провели порядка 230 миллиардов долларов. Этот случай признали одним из самых масштабных в истории борьбы с отмыванием денег. Главному исполнительному директору Danske Bank Томасу Боргену пришлось уйти в отставку. Бывший глава эстонской «дочки» банка Айвар Рехе был найден мертвым в своем доме.

1 ноября в России аннулировали лицензию на банковскую деятельность АО «Данске банк».

Danske Bank является крупнейшим коммерческим банком Дании. Российский филиал заработал в 2007 году. Перед закрытием он занимал 240-е место по активам среди российских банков. Внутреннее расследование по подозрению в отмывании денег кредитная организация проводила еще с 2013 года.

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