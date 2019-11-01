В России закрыли «дочку» скандального европейского банка

Лицензия на банковскую деятельность в России АО «Данске банк» аннулирована с 1 ноября. Такое решение Центробанк России принял в связи с обращением самой организации, сказано в сообщении регулятора.

Отмечается, что у банка хватит имущества, чтобы удовлетворить требования кредиторов. «Данске банк» является участником системы страхования вкладов. В ближайшее время в нем назначат ликвидационную комиссию.

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Решение было связано с крупным скандалом по поводу отмывания денег. Расследование показало, что через эстонский филиал клиенты из России и других стран бывшего СССР в 2005-2015 года провели порядка 230 миллиардов долларов. Половина из них имела сомнительное происхождение. Как выяснили в банке, в схеме по отмыванию денег участвовали порядка 15 тысяч нерезидентов. Она обслуживала в основном российский рынок.

Этот случай признали одним из самых масштабных в истории борьбы с отмыванием денег. Главному исполнительному директору Danske Bank Томасу Боргену пришлось уйти в отставку. Бывший глава эстонской «дочки» банка Айвар Рехе был найден мертвым в своем доме.

Danske Bank является крупнейшим коммерческим банком Дании. Российский филиал заработал в 2007 году. Перед закрытием он занимал 240-е место по активам среди российских банков. Внутреннее расследование по подозрению в отмывании денег кредитная организация проводила еще с 2013 года.

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