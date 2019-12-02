Делегация из КНДР посетит подмосковный мясокомбинат

Делегация из КНДР посетит Клинский мясокомбинат для обучения и обмена опытом в сфере развития АПК, сообщил глава регионального Минсельхоза Андрей Разин. Его цитирует РИАМО в понедельник, 2 декабря.

«Один из крупнейших производителей колбасных изделий Подмосковья поделится с коллегами из Корейской Республики успешной практикой развития», — рассказал Разин.

В числе прочего иностранным гостям покажут убойный цех и склад готовой продукции, уточнил он.

В состав делегации войдут глава и другие сотрудники крупной корпорации Корейской Республики, специалисты продуктовых предприятий, секретарь по торгово-экономическим отношениям посольства КНДР в Российской Федерации.

По словам министра, комбинат работает с 50-х годов прошлого века, в настоящий момент он выпускает более 30 тысяч тонн продукции в год. Около 70 процентов продукции предприятие выпускает по ГОСТам, остальное — по авторским рецептам.