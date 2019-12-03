Директор Всего даст бесплатный концерт в Москве. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Мероприятие Teambuilding состоится 5 декабря во флагманском магазине adidas Originals на Кузнецком мосту. Для его посещения необходимо пройти предварительную регистрацию.

Директор Всего – альтер эго московского музыканта Андрея Ли, известного своими проектами Obgon и Interchain (совместно с Евгением Горбуновым). Сочетая ироничный авангардный поп и гротескную бизнес-эстетику, Андрей предстает в образе всесильного управленца и на своих выступлениях полностью размывает границы между музыкой, иммерсивным театром и перформансом.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!