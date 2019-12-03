В Петербурге загорелся ангар с химическими удобрениями

В Санкт-Петербурге загорелся ангар, огонь распространился на 10 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Отмечается, что ангар расположен в промышленной зоне на Московском шоссе, 54. Загорелись складские помещения, многие конструкции обрушились. На месте происшествия работают 49 единиц техники, 220 сотрудников МЧС. Также туда выехала передвижная химико-радиометрическая лаборатория, которая проведет замер содержания вредных веществ в атмосфере.

На складах хранятся химические удобрения, некоторые среди них сделаны на основе углерода и кальций-нитрата, рассказал информированный источник. Также в ангаре среди прочего находится каучук. По предварительным данным, помещение принадлежит компании «Логистика-Терминал».

Сообщается, что пожар не угрожает соседним строениям, жилых помещений рядом нет. Информации о пострадавших не поступало.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!