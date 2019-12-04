«БАТ Россия» предложила запретить продажу подросткам никотиновых изделий

«Бритиш Американ Тобакко Россия» (British American Tobacco Russia) предложила запретить продавать бестабачные никотиновые изделия несовершеннолетним, а также ввести регулирование для данного сегмента продукции. С таким предложением на общероссийском форуме «Малый и средний ритейл в России» выступил руководитель департамента по работе с госорганами «БАТ Россия» Олег Барвин, сообщает «Интерфакс».

«Сегодня как никогда остро встала необходимость срочного принятия законов, которые установили бы четкий запрет на продажу некурительных бестабачных никотиновых изделий несовершеннолетним. Такая продукция стала попадать им в руки. Это непозволительно, поэтому необходимо принять соответствующие законодательные изменения. Мы столкнулись с проблемой — популярностью этого продукта у несовершеннолетних», — заявил Олег Барвин.

Он также отметил необходимость введения на законодательном уровне лимитов концентрации никотина в данной продукции. «Сейчас мы видим, что на рынке появляется продукция с очень высокой концентрацией никотина. На наш взгляд, это создает достаточно серьезные риски для здоровья потребителя», — сказал он.

Обычно в мире концентрация никотина в некурительных никотиновых пэках составляет от 4 до 20 миллиграммов, но повсеместно на рынке появляется продукция с концентрацией никотина от 40 до более 200 миллиграммов и выше, что сопряжено с рисками для здоровья потребителей, отметил Барвин. По его словам, необходимо «установить лимит на предельную концентрацию никотина на уровне 20 миллиграммов на единицу продукции в одном пэке, по аналогии с традиционной некурительной продукцией». Выступавший подчеркнул, что любая концентрация никотина выше, чем 20 миллиграммов создает высокие риски для здоровья. Помимо этого, важно ввести правила ответственного маркетинга для продажи подобных изделий, чтобы он не был направлен на несовершеннолетних, подчеркнул Барвин.

Ранее «Бритиш Американ Тобакко Россия» уже озвучивала данные инициативы, в том числе в ходе заседания экспертного совета при Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России 27 ноября в Москве.

Российский рынок некурительных изделий, согласно экспертным оценкам, которые приводит Барвин, составляет 1 процент от никотинового рынка. Участники рынка уверены в необходимости разработки на федеральном уровне пакета законодательных инициатив, которые урегулировали бы ситуацию в этом сегменте рынка, в частности, ввели бы запрет на продажу такой продукции несовершеннолетним. По статистике, этот сегмент растет во всем мире, поэтому у государства должен быть весь набор инструментов, чтобы его регулировать.