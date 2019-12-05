Медведев пообещал помочь бедным

Важнейшим вопросом властей является рост реального благосостояния населения. Об этом премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил в четверг, 5 декабря, в ходе ежегодного интервью российским телеканалам. Программа также доступна на Youtube-канале и в официальном сообществе правительства России «ВКонтакте», сообщает ТАСС.

«Какой смысл тонким слоем размазывать всякого рода выплаты, особенно тем людям, которым они особо-то и не нужны? А с другой стороны, те, кому они реально нужны, их не получали. Поэтому мы изменили подход по льготам на адресный», — сказал глава правительства.

Он также отметил, что работа по увеличению реальных доходов населения будет продолжена.

Ранее Медведев заявил, что реальные располагаемые доходы населения по итогам года могут вырасти на 0,2-0,3 процента. Глава кабмина признал, что в последние годы доходы россиян снижались, однако за девять месяцев 2019 года этот тренд изменился, и они начали расти.

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