Продюсер РЕН ТВ объяснила брошь с инопланетянином на интервью с Медведевым

Корреспондентка РЕН ТВ Надежда Алешкина заявила, что телеканал, с которым она сотрудничает, смотрят и инопланетяне. Об этом она рассказала изданию «Подъем».

Так Алешкина объяснила свой аксессуар — брошь в форме головы гуманоида, которая украшала лацкан ее жакета. В таком наряде она пришла на итоговое интервью премьер-министра Дмитрия Медведева.

Женщина сообщила, что значок является символом зрителей. «Значок символизирует нашу постоянно расширяющуюся аудиторию, что нас смотрят не только на Земле», — сказала она, заметив, что сотрудники этого СМИ прекрасно разбираются в жителях других планет.

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Алешкина сообщила, что пока инопланетяне не выходили на связь с журналистами, однако это может стать «неожиданным».

Канал РЕН ТВ в том числе известен множеством псевдодокументальных фильмов, посвященным внеземным цивилизациям.

Дмитрий Медведев дал интервью представителям российских телеканалов 5 декабря. В числе приглашенных были блогер Анастасия Ивлеева и комик Тимур Батрутдинов. Отвечая на вопрос Батрутдинова, Медведев пошутил о его творческом тандеме с Харламовым, заметив, что, вероятно, второй представитель дуэта отправится на встречу с Владимиром Путиным.

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