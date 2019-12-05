Медведев вспомнил о дискотеках юности

Премьер-министр России Дмитрий Медведев вспомнил о том, как в годы его юности проходили дискотеки. Об этом он рассказал в четверг, 5 декабря, в ходе пресс-конференции, трансляция которой доступна на YouTube-канале правительства России.

Отвечая на вопрос телеканала МУЗ ТВ, премьер отметил, что раньше список всех композиций, которые должны были прозвучать в ходе дискотеки, приходилось утверждать у руководителей школы.

«Вы-то этого не помните, а я помню, как я ходил к заместителю директора школы по воспитательной работе утверждать репертуар дискотеки, которую я вел. И она могла сказать: "Так, это что такое тут, это вот не надо"», — рассказал Медведев.

Он добавил, что в 1990-е годы ситуация резко изменилась, и россиянам, по сути, открылся весь музыкальный мир. «Вся эта картинка развернулась, во всей своей пестроте и яркости. И иностранные исполнители, и наши исполнители», — напомнил премьер.

В ноябре Медведев признался, что пел в хоре. При этом он отметил, что он «вовремя ушел».

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