Десятки тюремных надзирателей уволят после фото с нацистским приветствием в США

В американском штате Западная Виргиния несколько десятков сотрудников исправительных учреждений сделали фото с нацистским приветствием, после чего губернатор потребовал их увольнения. Об этом сообщает Vice News.

Сотрудники тюрьмы позировали в униформе, держа руку в нацистском приветствии. На стене висела надпись «Hail Byrd», что являлось приветствием директору учебного класса.

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Известно, что несколько человек с фотографии уже отстранены от работы, однако губернатор Джим Джастис приказал уволить всех. «Я самым решительным образом осуждаю эту фотографию. Это недопустимо», — сказал он. Расследование продолжается.

В ноябре директор и один из учителей начальной школы Криксайд в американском штате Юта были отстранены от работы из-за ученика, пришедшего на празднование Хеллоуина в костюме фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера.

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