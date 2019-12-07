Турецкий ударный Akinci с украинскими двигателями впервые взлетел

Тяжелый ударный высотный беспилотный летательный аппарат Akinci, получивший украинские двигатели, впервые поднялся в воздух. Соответствующий ролик на YouTube публикует «Український Мілітарний Портал».

Как отмечается на одноименном сайте, дрон провел в воздухе 16 минут и успешно выполнил посадку. Там же говорится, что дрон получил двигатели АИ-450 в августе.

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В ноябре украинская компания «Радіонікс» показала головку самонаведения ракеты Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун».

Akinci создается компаниями Baykar Defence (Турция) и «Ивченко-Прогресс» (Украина). 4,5-тонный беспилотник способен переносить нагрузку массой около 1,5 тонны. Беспилотник получает два модифицированных турбовальных двигателя АИ-450.

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